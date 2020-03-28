На Кубани уволили главного фтизиатра края, скрывшего свою поездку в Доминикану во время эпидемии коронавируса
При этом анализы не подтвердили у медика COVID-19.
В Краснодарском крае уволена главный фтизиатр региона, скрывшая поездку в Доминикану в период пандемии коронавируса. Сообщается, что врач вернулась из отпуска 15 марта и никому не сказав ни слова о своем зарубежном вояже, через два дня приступила к работе.
При этом министр здравоохранения края Евгений Филиппов уточнил, что нарушительница карантина несколько раз сдавала тесты на коронавирус, все они были отрицательными.
Возможно, столь суровое решение в отношении фтизиатра было принято после случая с главным инфекционистом Ставропольского края Ириной Санниковой, которая тоже хорошо отдохнула во время эпидемии в Италии, а после возвращения вместо изоляции приступила к активной трудовой деятельности. Она несколько дней читала лекции в университете, участвовала в конференции, посещала учреждения и ведомства, прежде, чем почувствовала себя плохо и была госпитализирована. Тест-анализ показал опасную инфекцию. Руководство Ставрополья и медики были шокированы поступком специалиста, который по роду своей деятельности должен знать все о коварстве вирусов.
По последним данным за истекшие сутки в России заболевание COVID-19 было зафиксировано еще у 228 человек. Таким образом количество заболевших перевалило за тысячу человек и составило 1264 человека.
Наибольшее число заболевших за сутки выявлено в Москве – 817 человек, за сутки оно увеличилось на 114 случаев. С начала эпидемии в России выздоровели 49 человек, уже четверо скончались, причем двое за последние сутки.
Ранее сообщалось, что губернатор Краснодарского края готовит постановление о запрещении проведения мероприятий с участием большого количества людей. Связано это с угрозой распространения коронавируса. Документ должен быть подписан в самое ближайшее время.
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