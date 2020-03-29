Россиянка спалила 65 тысяч рублей, «дезинфицируя» их от коронавируса

Россиянка сожгла 13 пятитысячных купюр. Об этом рассказала ее знакомая на своей странице в соцсети.





Она отметила, что таким образом приятельница пыталась продезинфицировать деньги, чтобы защититься от коронавируса. На опубликованном фото видно, что некоторые купюры имеют темные пятна, а другие просто оказались прожжены.





«Так вот, как она сказала «я уже так делала, дезинфекция от коронавируса, просто передержала в микроволновке», - написала автор поста в Instagram в подписи к фото, подчеркнув, что к подобным методам прибегать не стоит.





Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире уже более 570 тысяч случаев заражения, свыше 26 тысяч человек умерли. В России выявили 1264 случая заражения, пять человек скончались.