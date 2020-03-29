Россиянка спалила 65 тысяч рублей, «дезинфицируя» их от коронавируса
Россиянка сожгла 13 пятитысячных купюр. Об этом рассказала ее знакомая на своей странице в соцсети.
Она отметила, что таким образом приятельница пыталась продезинфицировать деньги, чтобы защититься от коронавируса. На опубликованном фото видно, что некоторые купюры имеют темные пятна, а другие просто оказались прожжены.
«Так вот, как она сказала «я уже так делала, дезинфекция от коронавируса, просто передержала в микроволновке», - написала автор поста в Instagram в подписи к фото, подчеркнув, что к подобным методам прибегать не стоит.
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Если что, это не я))) ШОК-КОНТЕНТ ? ? ?Как делать НЕ надо ? ? ? Ну я была скажем так «в легком» шоке ? Вы когда-нибудь дезинфицировали деньги в микроволновке?)))?? ? Я вот нет, но «кое-кто», ДА!? Так вот, как она сказала «я уже так делала, дезинфекция от коронавируса, просто передержала в микроволновке..»??????????????? ? ? У кого такое было, признавайтесь ??? ? А ведь карантин только начинается...? ? Что будет дальше?? ? ? И если что, деньги в банке уже поменяли ))) #Коронавирус #карантин #дезинфекция #какпоборотькоронавирус #короновирус
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире уже более 570 тысяч случаев заражения, свыше 26 тысяч человек умерли. В России выявили 1264 случая заражения, пять человек скончались.
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