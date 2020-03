Россиянка спалила 65 тысяч рублей, «дезинфицируя» их от коронавируса

View this post on Instagram

Если что, это не я))) ШОК-КОНТЕНТ ? ? ?Как делать НЕ надо ? ? ? Ну я была скажем так «в легком» шоке ? Вы когда-нибудь дезинфицировали деньги в микроволновке?)))?? ? Я вот нет, но «кое-кто», ДА!? Так вот, как она сказала «я уже так делала, дезинфекция от коронавируса, просто передержала в микроволновке..»??????????????? ? ? У кого такое было, признавайтесь ??? ? А ведь карантин только начинается...? ? Что будет дальше?? ? ? И если что, деньги в банке уже поменяли ))) #Коронавирус #карантин #дезинфекция #какпоборотькоронавирус #короновирус