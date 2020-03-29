29-03-2020 13:22 - В Италии сообщили о нехватке денег на продукты29-03-2020 13:13 - Накупив горы продуктов, россияне бросились скупать холодильники29-03-2020 12:53 - Рошаль оценил опасность коронавируса для детей29-03-2020 12:35 - В Таганроге боятся, что коронавирус привезут в город из Москвы29-03-2020 12:09 - Вирусологи назвали самые опасные места в магазинах в период пандемии29-03-2020 11:41 - Россиянка спалила 65 тысяч рублей, «дезинфицируя» их от коронавируса29-03-2020 10:59 - Медики установили время сохранения коронавируса в организме29-03-2020 10:56 - Минздрав разъяснил как частные лаборатории могут проводить анализы на коронавирус29-03-2020 10:45 - Японские врачи назвали продукты, которые защитят от коронавируса29-03-2020 10:44 - Доктор Рошаль рассказал, как безопасно ходить в магазины29-03-2020 10:14 - Смерть младенца от коронавируса потрясает США29-03-2020 00:57 - Пугачева с сыном исполнила песню, изгоняющую коронавирус29-03-2020 00:08 - Подросток с коронавирусом скончался после отказа в помощи из-за страховки28-03-2020 23:45 - Число зараженных коронавирусом во всем мире увеличилось до 570 тысяч человек28-03-2020 23:23 - Доктор Рошаль прокомментировал ситуацию с коронавирусом в России

Россиянка спалила 65 тысяч рублей, «дезинфицируя» их от коронавируса

деньги

Россиянка сожгла 13 пятитысячных купюр. Об этом рассказала ее знакомая на своей странице в соцсети.


Она отметила, что таким образом приятельница пыталась продезинфицировать деньги, чтобы защититься от коронавируса. На опубликованном фото видно, что некоторые купюры имеют темные пятна, а другие просто оказались прожжены.


«Так вот, как она сказала «я уже так делала, дезинфекция от коронавируса, просто передержала в микроволновке», - написала автор поста в Instagram в подписи к фото, подчеркнув, что к подобным методам прибегать не стоит.

View this post on Instagram

Если что, это не я))) ШОК-КОНТЕНТ ? ? ?Как делать НЕ надо ? ? ? Ну я была скажем так «в легком» шоке ? Вы когда-нибудь дезинфицировали деньги в микроволновке?)))?? ? Я вот нет, но «кое-кто», ДА!? Так вот, как она сказала «я уже так делала, дезинфекция от коронавируса, просто передержала в микроволновке..»??????????????? ? ? У кого такое было, признавайтесь ??? ? А ведь карантин только начинается...? ? Что будет дальше?? ? ? И если что, деньги в банке уже поменяли ))) #Коронавирус #карантин #дезинфекция #какпоборотькоронавирус #короновирус

A post shared by Anamariya (@prosto.robski) on



Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире уже более 570 тысяч случаев заражения, свыше 26 тысяч человек умерли. В России выявили 1264 случая заражения, пять человек скончались.

Теги : коронавирус, россиянка, деньги, дезинфекция
Яндекс.Новости Читать в Дзен
В Минздраве рассказали врачам, какие препараты применять при лечении коронавируса
6,5 тысяч исследований на коронавирус за сутки
В Италии сообщили о нехватке денег на продукты