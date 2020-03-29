В Италии сообщили о нехватке денег на продукты

«У нас больше не осталось ни евро, мы так не протянем еще одну неделю», - сообщил житель города Палермо.

Через несколько недель после введения карантина итальянцы столкнулись с финансовыми затруднениями. Многие сообщают, что им не хватает денег на продукты и товары первой необходимости. Речь идет о трудоустроенных гражданах, которые остались без помощи Фонда гарантирования выплаты зарплаты. Также это относится к тем, кто остался без работы и теперь вынужден трудиться нелегально, чтобы выжить.Мужчина также через прессу попросил у премьера страны Джузеппе Конте немедленно принять меры, или в стране может случиться революция.Кроме того, итальянцы сообщают об инцидентах в магазинах. Так, некоторые люди заполняют товарами тележки, а затем пытаются уйти, не оплатив покупку. Многие супермаркеты уже прибегли к помощи полицейских, пишет итальянская версия газеты The Huffington Post.Напомним, что сейчас в Италии насчитывается около 92,5 тысяч заболевших коронавирусом – это самое большое число в Европе.Ранее портал «Медикфорум» писал , что медики установили время сохранения коронавируса в организме.