В Италии сообщили о нехватке денег на продукты
В охваченной коронавирусом Италии начались серьезные экономические проблемы у населения. Многим стало не хватать денег на продукты, пишут западные СМИ.
Через несколько недель после введения карантина итальянцы столкнулись с финансовыми затруднениями. Многие сообщают, что им не хватает денег на продукты и товары первой необходимости. Речь идет о трудоустроенных гражданах, которые остались без помощи Фонда гарантирования выплаты зарплаты. Также это относится к тем, кто остался без работы и теперь вынужден трудиться нелегально, чтобы выжить.
«У нас больше не осталось ни евро, мы так не протянем еще одну неделю», - сообщил житель города Палермо.
Мужчина также через прессу попросил у премьера страны Джузеппе Конте немедленно принять меры, или в стране может случиться революция.
Кроме того, итальянцы сообщают об инцидентах в магазинах. Так, некоторые люди заполняют товарами тележки, а затем пытаются уйти, не оплатив покупку. Многие супермаркеты уже прибегли к помощи полицейских, пишет итальянская версия газеты The Huffington Post.
Напомним, что сейчас в Италии насчитывается около 92,5 тысяч заболевших коронавирусом – это самое большое число в Европе.
Ранее портал «Медикфорум» писал, что медики установили время сохранения коронавируса в организме.
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