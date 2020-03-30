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Новая информация – закроем все: глава Таганрога собрал внеочередную пресс-конференцию

Новая информация – закроем все: глава Таганрога собрал внеочередную пресс-конференцию

Посвящена она была профилактическим мерам борьбы с коронавирусом.

Глава администрация Таганрога Андрей Лисицкий пожертвовал субботним днем чтобы обсудить ситуацию с коронавирусом и готовности города противостоять массовому заражению. Прежде всего он посетовал, что не все понимают серьезность момента и соблюдают режим самоизоляции. Пока в городе нет ни одного случая коронавируса и предпринимаются меры, чтобы ничего не изменилось в худшую сторону.

В настоящий момент в южном городе, как и во всей стране закрыты все социальные, торговые, спортивные, развлекательные и прочие объекты, не связанные с продажей продуктов питания и товаров первой необходимости. Предприятия общественного питания работают только на вынос и доставку на дом, общественный транспорт сокращен на треть, льготный проезд в них приостановлен. При этом работает рынок, ходят поезда и летают самолеты.

— Какая-то новая информация — мы закроем все, — пообещал Лисицкий.

При этом он утверждает, что все вышеназванные меры не являются карантином.

— Все вышеописанное действует до особого распоряжения. И выходные эти не как новогодние, чтоб сходить в гости или принять гостей. Нет! Они для того, чтобы остаться дома и не допустить взрывного распространения коронавирусной инфекции в Таганроге и других городах, — сказал глава Таганрога.

— Потому что карантин — это немножко другой комплекс мероприятий, — поддержал его глава территориального Роспотребнадзора Сергей Мусиенко. — К счастью, карантин у нас не вводится пока, потому что это ограничения на уровне не просто рекомендаций, а носящие обязательный характер. Это фактически останавливаются все виды деятельности. Пока этого в нашей стране с учетом текущей эпидемиологической ситуации, и в Таганроге в частности, удается избежать. Да, идет пока усиление противоэпидемических мероприятий, но карантин, скажем прямо, по опыту 20 века, — это вплоть до оцепления войсками. При необходимости. Нам пока удается этого избежать, потому что это очень болезненно и для населения, и для государства в целом.

Чего не удастся избежать, так это массового возвращения в город временных жителей Москвы, уехавших туда на заработки и оставшихся сейчас без работы. За ними предполагается установить бдительный врачебный контроль.

Муниципальное здравоохранение к этому готово. В городе уже развернут обсерватор на 25 мест, в котором хватает медработников и необходимого оборудования.

По сведениям на субботу, 28 марта, в Таганроге под наблюдением по подозрению на коронавирусную инфекцию находятся 330 человек. Все они находятся под контролем, правоохранительные органы наблюдают, соблюдают ли эти граждане карантин.
Теги : карантин, коронавирус
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