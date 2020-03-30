30-03-2020 07:48 - Британцы подключили владельцев 3D-принтеров к борьбе с коронавирусом30-03-2020 06:23 - Как тревожность проявляется у детей: 3 признака30-03-2020 05:12 - Страх перед коронавирусом может быть опаснее самого недуга30-03-2020 04:25 - Три столпа защиты от коронавируса. Рекомендации терапевта30-03-2020 02:11 - Стало известно, как гречка влияет на организм30-03-2020 01:42 - Диетолог: пищевая сода может облегчить симптомы коронавируса30-03-2020 01:39 - Эпидемиолог Фаворов назвал способ победить коронавирус до появления вакцины30-03-2020 01:26 - Мэр Москвы призвал жителей столицы соблюдать дистанцию30-03-2020 01:16 - Людям с сильным иммунитетом не страшен коронавирус30-03-2020 00:56 - Вакцина от туберкулёза может помочь в борьбе с коронавирусом30-03-2020 00:44 - Победить коронавирус можно без вакцины30-03-2020 00:28 - В ледовом дворце Мадрида будут хранить трупы умерших от коронавируса30-03-2020 00:17 - Врач объяснил, почему в России много молодых людей подключены к ИВЛ29-03-2020 23:11 - COVID-19. Когда коронавирус наиболее заразен для окружающих?29-03-2020 22:51 - Кудрявцева рассказала подробности вечеринки с заразившимся коронавирусом Лещенко

Причины детского ожирения меняются в зависимости от страны

Причины ожирения детей разнятся в зависимости от страны
Детское ожирение становится все более распространенной проблемой во всем мире, в том числе в бедных странах. Однако факторы его возникновения варьируются, в зависимости от бедности/богатства страны. Такие данные были указаны учеными из Йельского университета в отчете, опубликованном в Nature Metabolism.

«В более бедных странах мы наблюдаем не только рост детского ожирения, но и одновременно с этим недоедания», - рассказывает ведущий автор, доктор Соня Каприо, профессор педиатрии (эндокринологии) в Йельской школе медицины и один из авторов доклада. «В США проблема заключается в лени, но также в чрезмерном потреблении сладкого и газировок. В Китае, Индии и Южной Америке очень популярны сладкие напитки. Мало кто из детей пьет обычную воду».


Детское ожирение имеет ряд серьезных последствий: повышенный риск развития диабета 2 типа, ожирения печени и сердечно-сосудистых заболеваний. Каприо считает, что единственный способ уменьшить ожирение – это улучшить питание ребенка, особенно если он потребляет слишком много углеводов.
Теги : дети, ожирение
Яндекс.Новости Читать в Дзен
5 продуктов, которые помогут снизить стресс
Ученые представили новый препарат против ВИЧ 1 типа
Острую почечную недостаточность связали с раком