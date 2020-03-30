Причины детского ожирения меняются в зависимости от страны

«В более бедных странах мы наблюдаем не только рост детского ожирения, но и одновременно с этим недоедания», - рассказывает ведущий автор, доктор Соня Каприо, профессор педиатрии (эндокринологии) в Йельской школе медицины и один из авторов доклада. «В США проблема заключается в лени, но также в чрезмерном потреблении сладкого и газировок. В Китае, Индии и Южной Америке очень популярны сладкие напитки. Мало кто из детей пьет обычную воду».

Детское ожирение становится все более распространенной проблемой во всем мире, в том числе в бедных странах. Однако факторы его возникновения варьируются, в зависимости от бедности/богатства страны. Такие данные были указаны учеными из Йельского университета в отчете, опубликованном в Nature Metabolism.Детское ожирение имеет ряд серьезных последствий: повышенный риск развития диабета 2 типа, ожирения печени и сердечно-сосудистых заболеваний. Каприо считает, что единственный способ уменьшить ожирение – это улучшить питание ребенка, особенно если он потребляет слишком много углеводов.