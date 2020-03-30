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Не парацетамолом единым: министр здравоохранения Дона назвала глупостью народную любовь к популярному лекарству

Не парацетамолом единым: министр здравоохранения Дона назвала глупостью народную любовь к популярному лекарству

По мнению Татьяны Быковской, для борьбы с жаром существуют и другие не менее эффективные препараты.

Отсутствие в аптеках парацетамола, который граждане расхватали вместе с медицинскими масками для защиты от коронавируса, привел к тому, что теперь этот препарат стал дефицитом. Именно на отсутствие парацетамола жалуются жители Дона чаще всего.

Министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская пообещала, что уже на текущей неделе в аптеки поступит дополнительная партия популярного препарата. При этом она пояснила, что помимо парацетамола есть и еще много лекарств, которые справляются с жаром ничуть не хуже. В данном случае «кто-то сказал, что при коронавирусе это средство действенно», и люди побежали его покупать. Это глупость, — считает министр, но обещает удовлетворить спрос своих земляков.

Вместе с парацетамолом в донские аптеки поступят и медицинские маски. Уже заказано дополнительно 510 тысяч индивидуальных средств защиты, на отсутствие которых так же активно жалуются перепуганные жители. До эпидемии полумиллиона масок хватало, чтобы удовлетворить потребности всей страны.

На недавней пресс-конференции Быковская заметила, что раскупившие маски ростовчане не носят их, появляясь в общественных местах. Она выразила недоумение, зачем тогда защитные средства разбирают в таком неимоверном количестве. Министр в очередной раз пояснила, что для здорового человека ношение маски не обязательно.

Ранее сообщалось, что петербурженка, получившая отравление после нескольких дней приема парацетамола, была госпитализирована в НИИ скорой помощи им. Джанелидзе. Пациентка уверяет: она пила лекарство в терапевтических дозах.
Теги : парацетамол, коронавирус
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