Коса до пояса: чем оздоровить шевелюру

Выпадение волос, как правило, говорит о недостатке витамина В1. Чтобы справиться с этой проблемой, ешьте орехи, чечевицу, свинину, гречневую кашу, кукурузу и пшеницу. Дневная норма В1 – 2 мг.С сединой активно борется витамин В3. Его следует искать в печени, грибах, фасоли, яйцах и орехах. Дневная норма В3 – 15-25 мг.Перхоть, секущиеся кончики и жирные корни вестники недостаточного количества витамина В6. Добавьте в рацион грецкие орехи, морскую рыбу, фасоль и облепиху. Результат не заставит ждать. Дневная норма – 2 мг."Топливо" для ускорения роста и блеска волос - витамин В6. И снова ничего сверхъестественного в питании: ешьте печень, морепродукты, сыр, яйца и кисломолочные продукты. Дневная норма – 1-3 мг. И бонус: недостаток железа подает сигналы в виде сухих и ломких волос. Эту проблему решают крупы, шпинат, фисташки и кукуруза. Дневная норма – 10-18 мг.