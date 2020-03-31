Коса до пояса: чем оздоровить шевелюру

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Устранение проблем со здоровьем волос

Страдая от проблем с волосами, женщины чаще всего обращаются за помощью к косметике или парикмахерам. Но деньги потрачены, надежды возложены, а эффект нулевой. При этом мало кто догадывается, что проблема может быть вызвана нехваткой витаминов группы В.

Выпадение волос, как правило, говорит о недостатке витамина В1. Чтобы справиться с этой проблемой, ешьте орехи, чечевицу, свинину, гречневую кашу, кукурузу и пшеницу. Дневная норма В1 – 2 мг.

С сединой активно борется витамин В3. Его следует искать в печени, грибах, фасоли, яйцах и орехах. Дневная норма В3 – 15-25 мг.
Перхоть, секущиеся кончики и жирные корни вестники недостаточного количества витамина В6. Добавьте в рацион грецкие орехи, морскую рыбу, фасоль и облепиху. Результат не заставит ждать. Дневная норма – 2 мг.

"Топливо" для ускорения роста и блеска волос - витамин В6. И снова ничего сверхъестественного в питании: ешьте печень, морепродукты, сыр, яйца и кисломолочные продукты. Дневная норма – 1-3 мг. И бонус: недостаток железа подает сигналы в виде сухих и ломких волос. Эту проблему решают крупы, шпинат, фисташки и кукуруза. Дневная норма – 10-18 мг.
Теги : волосы, витамины
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