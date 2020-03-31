Как выводить токсины из организма в период пандемии

Врачи советуют добавить в рацион яблоки. Богатые пектином, они хорошо справляются с тяжелыми металлами. Так же увеличьте количество потребляемой свёклы. Корнеплод — зарекомендовал себя как "уборщик" печени и кишечника, а так же оказывает благотворное влияние на страдающих атеросклерозом и от скачков давления людей. Еще один фильтр для печени - капуста.Эффект очищения достигается благодаря обильному содержанию серы в овоще. А клетчатка, которая переполняет капустные листы, полезна для органов ЖКТ. Среди ягод для органов пищеварения особое место занимает белый виноград, его особенность в том, что он справляется с застарелыми отходами, которые по тем или иным причинам остались в организме. Справится с гнилистыми веществами, излишками слизи и застойными явлениями в кишечнике помогут отруби. Употребляйте натощак 1 ст.л. отрубей, запив их стаканом теплой воды.Для крови и сосудов тоже есть помощники: семена льна, лимон и чеснок. Семена льна — мощнейшие антиоксиданты. Они не только борются с холестерином, но и наполняют запасы омега-3. Помимо этого, они замедляют процессы старения, помогают похудеть, улучшить состояние сосудов и работу головного мозга. Состояние сосудов улучшит и натуральный сок лимона. Смешайте его небольшое количество с водой и употребляйте каждый день. Вещества, которыми богат чеснок, очищают кровь и органы дыхания. Мало кто знает, но чеснок - активный борец с никотином.