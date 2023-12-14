Эндокринолог Павлова: риск развития сахарного диабета значительно снижает быстрая ходьба

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ноги

Иранские ученые выяснили, что быстрая ходьба значительно снижает риск развития сахарного диабета второго типа. Причем чем быстрее вы ходите, тем лучше.

Об исследовании рассказала врач-эндокринолог Зухра Павлова в своем блоге. По ее словам, ученые проанализировали данные более 500 000 добровольцев из США, Японии и Великобритании.

Оказывается, что риск развития сахарного диабета второго типа снижается на 15%, если регулярно ходить со скоростью 3-5 км/ч, и на 24% — при средней скорости ходьбы 5-6 км/ч.

Быстрая ходьба полезна для всего организма. Она не только помогает сбросить лишние килограммы (а ожирение — основной триггер сахарного диабета второго типа), но и стимулирует работу кардиореспираторной системы и увеличивает мышечную силу. Не так важна длительность ходьбы, как ее регулярность и скорость.

А британские ученые, отмечает Павлова, советуют ходить с скоростью 6,4 км/ч, чтобы замедлить старение и продлить жизнь на 20 лет.

Быстрая ходьба — простой и доступный способ улучшить здоровье и физическую форму.

1. Она является отличным кардио-упражнением, которое помогает укрепить сердце и сосуды, улучшает кровообращение, повышает уровень кислорода в организме и снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

2. Это эффективный способ сжигания калорий и поддержания здорового веса. Она активизирует обмен веществ и помогает сжигать жир.

3. Тренирует множество мышц, включая ноги, ягодицы, корпус и руки, помогает укрепить и тонизировать мышцы, улучшает осанку и общую силу тела.

4. Физическая активность, включая быструю ходьбу, способствует выделению эндорфинов — гормонов счастья. Это помогает снизить стресс, улучшить настроение и повысить общее чувство.

5. Исследования показывают, что регулярная физическая активность улучшает когнитивные функции, такие как память, внимание и концентрация.

Напомним также признаки сахарного диабета:
  • Повышенная жажда и частое мочеиспускание
  • Усталость и слабость.
  • Повышенный аппетит, особенно на сладкое и углеводы.
  • Медленное заживление ран.
  • Проблемы со зрением.
  • Покалывание и онемение в конечностях из-за повреждения мелких сосудов.
  • Частые инфекции.

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Зухра Павлова
Зухра Павлова
Медицина
эндокринолог
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