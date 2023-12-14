Эндокринолог Павлова: риск развития сахарного диабета значительно снижает быстрая ходьба
Иранские ученые выяснили, что быстрая ходьба значительно снижает риск развития сахарного диабета второго типа. Причем чем быстрее вы ходите, тем лучше.
Об исследовании рассказала врач-эндокринолог Зухра Павлова в своем блоге. По ее словам, ученые проанализировали данные более 500 000 добровольцев из США, Японии и Великобритании.
Оказывается, что риск развития сахарного диабета второго типа снижается на 15%, если регулярно ходить со скоростью 3-5 км/ч, и на 24% — при средней скорости ходьбы 5-6 км/ч.
Быстрая ходьба полезна для всего организма. Она не только помогает сбросить лишние килограммы (а ожирение — основной триггер сахарного диабета второго типа), но и стимулирует работу кардиореспираторной системы и увеличивает мышечную силу. Не так важна длительность ходьбы, как ее регулярность и скорость.
А британские ученые, отмечает Павлова, советуют ходить с скоростью 6,4 км/ч, чтобы замедлить старение и продлить жизнь на 20 лет.
Быстрая ходьба — простой и доступный способ улучшить здоровье и физическую форму.
1. Она является отличным кардио-упражнением, которое помогает укрепить сердце и сосуды, улучшает кровообращение, повышает уровень кислорода в организме и снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.
2. Это эффективный способ сжигания калорий и поддержания здорового веса. Она активизирует обмен веществ и помогает сжигать жир.
3. Тренирует множество мышц, включая ноги, ягодицы, корпус и руки, помогает укрепить и тонизировать мышцы, улучшает осанку и общую силу тела.
4. Физическая активность, включая быструю ходьбу, способствует выделению эндорфинов — гормонов счастья. Это помогает снизить стресс, улучшить настроение и повысить общее чувство.
5. Исследования показывают, что регулярная физическая активность улучшает когнитивные функции, такие как память, внимание и концентрация.
Напомним также признаки сахарного диабета:
- Повышенная жажда и частое мочеиспускание
- Усталость и слабость.
- Повышенный аппетит, особенно на сладкое и углеводы.
- Медленное заживление ран.
- Проблемы со зрением.
- Покалывание и онемение в конечностях из-за повреждения мелких сосудов.
- Частые инфекции.
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Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Зухра Павлова
Медицина
эндокринолог
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