Эндокринолог Павлова: риск развития сахарного диабета значительно снижает быстрая ходьба

Повышенная жажда и частое мочеиспускание

Усталость и слабость.

Повышенный аппетит, особенно на сладкое и углеводы.

Медленное заживление ран.

Проблемы со зрением.

Покалывание и онемение в конечностях из-за повреждения мелких сосудов.

Частые инфекции.

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