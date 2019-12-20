Дружба с собаками защищает детей от шизофрении
Наличие в семье собаки на 24% снижает риск развития шизофрении у ребенка. Оказывается, эти животные переносят бактерии, которые защищают от тяжелейшего психического расстройства.
Новое исследование подтвердило преимущества наличия собак в семьях, где имеются маленькие дети. Эти чудесные домашние животные снижают риск развития у ребёнка в будущем шизофрении. Установлено, что взрослые люди, которые в детстве имели собак, на 24% реже сталкиваются с опаснейшим психическим расстройством. Как полагают ученые, люди могут получать специфических бактерий от собак, которые укрепляют их иммунную систему и микробиоту кишечника. Эти бактерии играют важную роль в деле снижение уровня стресса.
Оба этих фактора играют определенную роль при развитии шизофрении, хотя они и не являются основными её причинами. Исследование с участием 1 300 взрослых людей показало, что наличие кошки не даёт детям в будущем такого преимущества и такой защиты. Более того, кошки даже могут производить противоположный эффект. Авторы исследования из детского центра Johns Hopkins Children's Center в Балтиморе опубликовали полученные данные в научном журнале PLOS ONE.
"Серьёзные психиатрические расстройства связаны с изменениями иммунной системы, которые вызываются внешним воздействием на раннем этапе жизни человека, - говорит автор исследования профессор Роберт Йолкен (Robert Yolken). - А поскольку домашние животные это часто самое главное компаньоны детей, с которыми они чаще всего и общаются, то совершенно логичным было для нас изучить связь между риском развития шизофрении и контактами детей с домашними животными". (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Читать в Яндекс.Новости 0 Комментировать Читать в Яндекс.Дзен
Читайте также
Lentainform
Подборки по темам
Предыдущая новость
Следующая новость
Популярное
Оставить комментарий