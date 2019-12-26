Жертвы диабета из США покупают лекарства на черном рынке
Стоимость лечения диабета в США постоянно растет. Из-за этого многие пациенты обращаются за лекарствами на черный рынок.
На днях американский президент Дональд Трамп в попытке сломать жёсткую монополию фармацевтических гигантов, снабжающих Америку очень дорогими лекарствами, распорядился открыть границу и предоставить возможность лекарствам из Канады продаваться в США. Эта инициатива президента встретила очень жесткое сопротивление со стороны фармацевтического лобби, не нашла она понимание и в самой Канаде, так как не очень понятно, кто будет заниматься поставками и на каких условиях. Ну а пока проблема с дороговизной препаратов не решена, некоторые жители США предпочитают покупать их на чёрном рынке.
Новое исследование показало, что препараты от диабета и средства для измерения уровня сахара в крови активно продаются и даже отдаются бесплатно на чёрном рынке из-за того, что американская система здравоохранения не отвечает чаяниям пациентов. Приблизительно половина людей, попавших в сферу внимания исследователей из Университета Юты, занимаются этим подпольным обменом из-за того, что у них нет возможности приобретать данные препараты по тем ценам, по которым они продаются в аптеках. Данная информация излагается в Journal of Diabetes Science and Technology.
Стоимость инсулина в США продолжает расти, и сегодня для среднестатистического диабетика, нуждающегося в постоянных уколах, расходы составляют по $15 в день. Недавнее исследование показало, что каждый четвертый пациент с диабетом сокращает потребление инсулина из-за его высокой стоимости. Это очень опасная практика, которая может привести к тяжелейшим осложнениям. В начале 2019 года опрос 150 человек из онлайн-сообщества диабетиков показал, что более половины жертвуют лекарства или другие запасы, 35% получают эти пожертвования, 24% обмениваются лекарствами, 22% берут их в долг, а 15% покупают. Активный обмен препаратами происходит среди родственников, друзей, коллег по работе, приятелей из интернета и просто незнакомых людей. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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