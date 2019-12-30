Из-за эпидемии ожирения скорая все чаще вызывает пожарников
За последние три года английские пожарные команды более 2 000 раз вытаскивали с помощью специального оборудования пациентов с ожирением из их домов. Власти в Великобритании признают, что ситуация с лишним весом в стране достигла опасной черты.
Пожарные команды Великобритании, США и многих других стран всё чаще занимаются не своим прямым делом, то есть борьбой с огнем, а сопровождают скорую помощь к месту проживания пациентов, страдающих от ожирения. Порой люди, вес которых достигает более 200 кг, не в состоянии подняться с постели, поэтому им требуется помощь. Спустить их на носилках также не представляется возможным. Вот для этого и вызываются пожарные, которые используют особые краны, крепления и тому подобную технику, способную поднять в воздух человека с огромной массой тела, вытащить его, как правило, через окно и довезти до больницы. Во многих больницах уже появились специальные укреплённые кровати, способные выдерживать таких пациентов.
Мало того, что само по себе ожирение намного сокращает продолжительность жизни людей, а число жертв ожирения по многих странах уже достигло абсолютного исторического максимума, у этой проблемы есть и ещё один аспект. Дело в том, что прямой задачей пожарных является борьба с пожарами, но эти команды профессионалов всё чаще используют не по назначению - для перевозки пациентов с ожирением, из-за чего вероятность более позднего приезда на место возгорания намного вырастает. Практика показывает, что пожарных всё чаще отвлекают, из-за чего они приезжают на свои прямые вызовы с большой задержкой. Кроме того, пожарных команд просто не хватает для того, чтобы и бороться с огнём, и возить пациентов, которые из-за ожирения не в состоянии двигаться.
И решать данную проблему надо двумя путями. Первое - это совместные усилия государства и общества в борьбе с лишним весом, которые могут заключаться введение более жесткого «сахарного налога» и стимулирования людей к физическим нагрузкам. Второе - создание специальных команд спасателей, вооруженных особым оборудованием, задачей которых будет именно перевозка пациентов с ожирением. В этом случае пожарных можно будет освободить от этой обязанности, и они займутся-таки огнём. Об этом сообщает The Daily Mail. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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