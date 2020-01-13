Утверждения о безопасности электронных сигарет признали устаревшими
Эксперты полагают, что эти утверждения были сделаны более 7 лет назад на основе недостоверных сведений. К примеру, Public Health England считает, что электронные сигареты на 95% безопасней обычных табачных изделий.
Мнение английских экспертов из Public Health England о том, что электронные сигареты на 95% безопасней табака, устарели и ошибочны, как заявили ученые из Virginia Commonwealth University в США. Они считают, что те доказательства, на основе которых формировались данные утверждения, давно не соответствуют действительности. Кроме того, за последние годы сами электронные сигареты изменились довольно значительным образом. К сожалению, американские эксперты не сообщили, насколько безопасней электронные сигареты, по сравнению с обычными.
Однако они поведали, что представление о безопасности данных гаджетов притягивает к ним людей, которые вообще никогда в своей жизни не курили, и это может провоцировать никотиновую зависимость. Между тем электронные сигареты изначально создавались исключительно для помощи курильщикам, которые хотели бы избавиться от вредной привычки, они не предназначены для никогда не куривших людей, и особенно подростков, ставших чуть ли не главными их потребителями.
Данное мнение высказали 6 экспертов из авторитетного американского университета. Оно прозвучало на фоне появления огромного числа исследований, доказывающих негативное влияние электронных сигарет на здоровье человека. В частности, США сейчас столкнулись с беспрецедентной эпидемией болезни легких, вызванной электронными сигаретами. На больничных койках находится более 2 500 человек, 55 умерли. Об этом сообщает MailOnline. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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