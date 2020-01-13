Пациентка опубликовала ужасающее кадры онкологического отделения больницы в Санкт-Петербурге

«Это не Чернобыль, а Клиническая больница Святителя Луки, в Санкт-Петербурге. И именно здесь я прохожу лечение, на онкологическом отделении. Почему я осталась в таких условиях? Да потому, что тут работают врачи, которым не все равно! Меня поставили на ноги тогда, когда я уже не могла подняться с кровати. Когда другие давали мне несколько месяцев???? Здесь в меня поверили! Подобрали точное лечение! И в максимально короткие сроки я вернулась в свой обычный режим, продолжая лечение! Впереди ещё много работы! И условия нашего отделения...????места надежды каждого онкобольного????места, где творят чудеса лучшие умы, выглядит ужасающе!», - написала женщина в своем инстаграм.

«Мы попросили коллег из комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга, в ведении которого находится больница, оперативно разобраться и дать ответы на поставленные вопросы», - заверил заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай.