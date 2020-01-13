Пациентка опубликовала ужасающее кадры онкологического отделения больницы в Санкт-Петербурге
Ободранный линолеум, осыпающаяся с потолка и стен краска - это далеко не все ужасы, которые вынуждены лицезреть пациенты онкологического отделения больницы Святителя Луки в Санкт-Петербурге. Одна из пациенток опубликовала видио в инстаграм. Минздрав дал свой комментарий.
«Это не Чернобыль, а Клиническая больница Святителя Луки, в Санкт-Петербурге. И именно здесь я прохожу лечение, на онкологическом отделении. Почему я осталась в таких условиях? Да потому, что тут работают врачи, которым не все равно! Меня поставили на ноги тогда, когда я уже не могла подняться с кровати. Когда другие давали мне несколько месяцев???? Здесь в меня поверили! Подобрали точное лечение! И в максимально короткие сроки я вернулась в свой обычный режим, продолжая лечение! Впереди ещё много работы! И условия нашего отделения...????места надежды каждого онкобольного????места, где творят чудеса лучшие умы, выглядит ужасающе!», - написала женщина в своем инстаграм.
Этот пост собрал много комментариев, в основном пожелания здоровья. Но были люди, которые утверждали, что для России, даже для таких крупных городов как Санкт-Петербург, это не экстраординарная, а вполне привычная ситуация.
Напомним, что именно эту больницу посещал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в октябре 2019 года, однако ему показали совершенно другую картину - современный операционный блок.
В Министерстве здравоохранения быстро отреагировали на ситуацию:
«Мы попросили коллег из комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга, в ведении которого находится больница, оперативно разобраться и дать ответы на поставленные вопросы», - заверил заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай.
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