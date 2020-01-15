Укол два раза в год может заменить ежедневный прием статинов
Экспериментальный укол для снижения уровня холестерина, необходимо проводить всего два раза в год. Он может заменить ежедневный прием статинов и войти в клиническую практику уже в следующем году.
Британская система здравоохранения может начать использовать уколы для снижения уровня холестерина вместо привычных таблеток, начиная со следующего года. Речь идет о препарате под названием инклисиран, который после одного укола на целых 6 месяцев лишает пациента потребностей принимать ежедневно таблетки из категории статинов. В этом году эффективность данного препарата для инъекций проверят на большом количестве британских пациентов. Около 40 000 человек смогут получить доступ к этому лекарству в 2020 году, если у них повышен риск болезней сердца, а статины не очень работают.
Как полагают эксперты, уколы предотвратят по 55 000 инфарктов и инсультов и спасут 30 000 жизней в течение следующих 10 лет в Англии и Уэльсе, если каждый год их будут получать 300 000 человек. Инъекции инклисирана работают точно так же, как и таблетки из категории статинов, они снижают уровень холестерина наполовину в течение всего двух недель. Отметим, что только в Великобритании 60% взрослого населения имеют повышенный показатель холестерина, но лишь 2,5 млн человек принимают статины, чего явно недостаточно. При этом болезни сердца значительно чаще развиваются у людей с повышенным холестерином, и именно сердечно-сосудистые недуги являются основной причиной смертности жителей развитых стран. Только в Великобритании в 2018 году убили 56 000 человек.
Статины очень эффективны в деле уменьшения показателей холестерина, но их необходимо принимать каждый день, о чём многие люди забывают. Кроме того, эти препараты влекут побочные эффекты вроде головных и мышечных болей, поэтому люди часто отказываются от их приема. Замена ежедневного поглощения таблеток на инъекции два раза в год может привлечь к контролю над собственным холестерином значительно большее количество людей, как полагают создателей этого лекарства. Об этом пишет The Evening Standard. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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