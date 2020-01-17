Врач Алексей Беляев рассказал почему умер онколог Андрей Павленко

"Рак – заболевание, которое, как правило, протекает бессимптомно, - рассказывает директор НИИ онкологии имени Петрова, главный внештатный онколог Северо-Западного федерального округа Алексей Беляев. – И когда проявляются какие-то признаки, речь идет уже обычно о третьей-четвертой стадии. Исключения, конечно, возможны: например, опухоль может появиться где-то в узком месте, и тогда человек сразу почувствует какой-то дискомфорт, препятствие".

"Генетические ошибки"

"У меня, например, на глазах умирал от рака толстой кишки – куда менее агрессивного, чем рак желудка - 27-летний парень. Это может прозвучать очень страшно, даже цинично, но Андрею Николаевичу просто не повезло – случилось нечто такое, чего никто не мог предугадать".