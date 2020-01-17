Врач Алексей Беляев рассказал почему умер онколог Андрей Павленко
Смерть хирурга-онколога Андрея Павленко потрясла тех, кто смотрел его видеоблог и знал ситуацию. Отец троих детей, успешный врач, прооперировавших сотни пациентов с диагнозом рак, сам стал жертвой самой коварной его формы - «низкодифференцированной аденокарциномы». Директор НИИ онкологии имени Петрова Алексей Беляев рассказывает, почему Андрею Павленко не удалось победить болезнь.
"Рак – заболевание, которое, как правило, протекает бессимптомно, - рассказывает директор НИИ онкологии имени Петрова, главный внештатный онколог Северо-Западного федерального округа Алексей Беляев. – И когда проявляются какие-то признаки, речь идет уже обычно о третьей-четвертой стадии. Исключения, конечно, возможны: например, опухоль может появиться где-то в узком месте, и тогда человек сразу почувствует какой-то дискомфорт, препятствие".
"Генетические ошибки"По мнению Беляева, рак в столь раннем возрасте, это следствие генетических ошибок, которые накапливаются на протяжении жизни, и, достигнув критической массы, провоцируют онкологические заболевания. Обычно, такие диагнозы ставят в более зрелом возрасте, ведь накопление этих самых ошибок - естественный процесс. Но бывают и исключения.
"У меня, например, на глазах умирал от рака толстой кишки – куда менее агрессивного, чем рак желудка - 27-летний парень. Это может прозвучать очень страшно, даже цинично, но Андрею Николаевичу просто не повезло – случилось нечто такое, чего никто не мог предугадать".
Ранее на Медикфорум мы писали о том, кто подвержен риску рака желудка.
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