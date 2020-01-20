Врачи боятся, что иммунотерапия сделает опухоли мощнее
Врачи опасаются, что иммунотерапия в реальности сделает рак еще более тяжёлым. Для многих пациентов это спасение жизни, но один мужчина считает, что именно эта методика лечения подписала ему смертный приговор.
В прошлом месяце англичанин Джозеф Макмуллан (Joseph McMullan) узнал, что станет одним из первых британцев, которые пройдут через революционную CAR-T терапию. Это новейшая методика лечения, предназначенная для турбозарядки иммунной системы, после которой она начинает искать и уничтожать опухолевые клетки. К тому моменту Джозеф уже прошел через химиотерапию в рамках лечение лимфомы или рака лимфатической системы, которая является частью иммунной системы. Химиотерапия не сработала, и молодого человека ожидала новая методика - иммунотерапия, которую называют наиболее перспективным направлением в онкологии. Некоторые врачи даже считают, что иммунотерапия способна творить настоящие чудеса.
К сожалению, Джозефу она не помогла. На деле, он искренне убежден, что его болезнь ухудшилась, и через «турбозарядку» прошла не иммунная система, а его раковая опухоль. Через 5 недель после иммунотерапии, продолжавшейся в два месяца, в ходе которого иммунные клетки извлекаются, обрабатываются в лаборатории и затем снова вводятся в организм пациента, опухоль достигла брюшной полости и начала очень быстро расти. Изначально она была размером с мячик для гольфа. И некоторое время казалось, что с помощью стандартных методов лечения опухоль уменьшалась. Теперь же речь могла идти о резком росте опухоли или гиперпрогрессии. Об этом пишет The Daily Mail.
За последние несколько лет в рамках иммунотерапии появилось большое количество новых лекарств и историй чудесного выздоровления пациентов, которые казались абсолютно безнадежными. Среди них выздоровление жертв рака кожи, метастатических опухолей легких и предстательной железы. Однако гиперпрогрессия рака - это относительно новый феномен, встречающийся в рамках иммунотерапии достаточно редко. Некоторые врачи вообще не уверены в том, что эта гиперпрогрессия существует, они полагают, что и без иммунотерапии у этих пациентов опухоли развивались бы очень быстро. Другие считают, что ускорение им придает именно новая методика. Пока даже сложно сказать, кто находится в основной группе риска, поскольку по данному вопросу опубликовано всего три исследования (и не все их участники проходили именно через иммунотерапию). Так в ходе одного из них у 131 пациента 9% после лечения столкнулись с агрессивной гиперпрогрессией. В ходе другого исследования эта цифра составила 29%, а в ходе третьего гиперпрогрессия зафиксирована у 5 из 25 пациентов с опухолями желудочно-кишечной системы. Считается, что пожилым она угрожает чаще. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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