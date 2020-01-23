Излечение от ВИЧ стало на один шаг ближе
Возможно, человечество на один шаг приблизилось к полному излечению ВИЧ. Ученые успешно выбили находящийся в спячке вирус из клеток, что сделало его уязвимым перед лекарствами.
Современные средства высокоактивной антиретровирусной терапии сводят вирусную нагрузку у пациентов с ВИЧ до неопределяемого уровня. В результате, вирус как бы погружается в спячку и запирается внутри клетки, откуда его никак невозможно вытащить. Но если человек перестает принимать лекарства, через некоторое время вирус выходит из спячки, начинает размножаться и снова уничтожать иммунитет. И без лечения такого пациента ждёт стадия СПИДа, после которой наступает смерть. Именно поэтому полностью вылечить ВИЧ нельзя, пока наука не поймёт, как пробуждать вирус от спячки и вытаскивать его из клеток, где он прячется.
И вот теперь ученые впервые провели успешную реактивацию этого вируса, что сделало его уязвимым для иммунной системы и лекарств. Исследователи использовали препарат под названием AZD5582, который заставляет открываться клеточные биологические пути для иммунной системы. Это метод «шока и убийства» для прячущегося вируса. Впрочем, изначально исследователи беспокоились, что реактивированный вирус запустит целую цепь неприятных побочных эффектов. Но к их удивлению, лекарство оказалось очень успешным, почти не вызвав никаких негативных воздействий для здоровья. Пока его испытали только на животных.
Препарат сработал даже при наличии в их организме антиретровирусных лекарств, приостанавливающих репликацию вируса. Ученые из университетов Северной Каролины и Эмори говорят, что полученные результаты беспрецедентны. Они приближают человечество к тому моменту, когда ВИЧ не будет хронической болезнью, сохраняющейся в организме десятилетиями, а станет полностью излечимым состоянием. Об этом сообщает The Daily Mail. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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