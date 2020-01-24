Вакцина против гриппа в таблетках успешно прошла второе испытание
В журнале The Lancet Infecious Diseases были опубликованы результаты испытаний фазы 2 на людях, демонстрирующие впечатляющую эффективность таблетированной формы вакцины против гриппа. В исследовании сравнивали таблетку с инъекционной вакциной и обнаружили, что она так же безопасна и эффективна. Ученые говорят, что новая таблетированная форма в будущем сможет действовать и против коронавирусов.
Большинство современных прививок представляют собой составы на основе инъекций. Вакцины на основе таблеток будут дешевле в производстве и значительно проще в применении, но методы пероральной доставки оказались сложными для разработки, в первую очередь из-за сурового характера желудочно-кишечной системы человека.
Биотехнологическая компания Vaxart работает над пероральной формой вакцинации уже несколько лет. Его последняя веха вошла во впечатляющее испытание Фазы 2, демонстрирующее эффективность пероральной вакцины против гриппа.
«Удобная и эффективная таблетированная вакцина может значительно увеличить текущие показатели вакцинации, создавая важные преимущества для общественного здравоохранения для групп риска и населения в целом», - цитирует Воутер Латур, генерального директора Vaxart издание New Atlas. - «Эти результаты также подтверждают ценность нашей пероральной вакцинной платформы, особенно для слизистых патогенов, таких как грипп, норовирус, RSV, а также коронавирусов, таких как SARS, MERS и вирус, недавно появившийся в Китае».
Требуется еще несколько лет работы, прежде чем пероральная вакцина поступит в продажу.
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