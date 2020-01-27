Изменения в мозге при болезни Альцгеймера начинаются до 40 лет
Потеря мозга стала видимой: ученые изучили, как мозг изменяется в ходе болезни Альцгеймера. Моделирование, основанное на изображениях МРТ, показывает, что сокращение мозга видно в возрасте до 40 лет - изменения начинаются в гиппокампе. Результаты хотят использовать для новых методов раннего выявления.
Болезнь Альцгеймера - распространенное нейродегенеративное заболевание. Несмотря на интенсивные исследования, до сих пор нет лекарства от этой специфической формы деменции. Существующие препараты замедляют прогрессирующее разрушение клеток мозга. В большинстве случаев болезнь распознается, когда у пациентов есть психические нарушения.
Начинается в гиппокампеРезультат: согласно моделированию, первые значительные отклонения происходят в возрасте до 40 лет. Потери происходят в гиппокампе. По словам ученых, полученный результат согласуется с длительными исследованиями, где наблюдали людей с генетической предрасположенностью.
В возрасте 40 лет объем миндалины в пораженном мозге начинает значительно отклоняться от здоровой нормы.
"Эта область сжимается так же, как гиппокамп. Моделирование указывает на раннее расширение боковых желудочков - полостей, заполненных мозговой жидкостью, а иногда становятся больше, чем у здоровых людей (с увеличением возраста)", - говорят ученые.
Значение для терапииРаннее выявление заболевания позволит разработать новые препараты, которые предотвращают деградацию мозга. Но только в случае, если концепция верна.
«Если, вопреки предположению, изменения происходят внезапно, а не постепенно, наша модель не подходит», - пишут исследователи. - «Сегодня мы не видим лучшего способа имитировать течение Альцгеймера».
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