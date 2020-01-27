Изменения в мозге при болезни Альцгеймера начинаются до 40 лет

Начинается в гиппокампе

"Эта область сжимается так же, как гиппокамп. Моделирование указывает на раннее расширение боковых желудочков - полостей, заполненных мозговой жидкостью, а иногда становятся больше, чем у здоровых людей (с увеличением возраста)", - говорят ученые.

Значение для терапии

«Если, вопреки предположению, изменения происходят внезапно, а не постепенно, наша модель не подходит», - пишут исследователи. - «Сегодня мы не видим лучшего способа имитировать течение Альцгеймера».