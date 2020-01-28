Болезнь Паркинсона начинается еще до рождения
Болезнь Паркинсона может начать развиваться в организме еще до рождения человека. Те пациенты, у кого этот недуг появился до 50, могли родиться с поврежденными клетками мозга.
Жертвы болезни Паркинсона, у кого этот недуг появился еще до наступления 50-летнего возраста, могли появиться на свет с поврежденными клетками мозга. Напомним, что эта болезнь возникает в тот момент, когда производящие нейротрансмиттер дофамин нейроны начинают в мозге умирать или разрушаться. К классическим симптомам неуклонно прогрессирующего заболевания относят трудности с движениями, ригидность мышц, потерю координации и тремор конечностей. Болезнь невозможно вылечить, однако существует ряд препаратов, а также хирургических методик, которые позволяют несколько смягчить симптомы и даже замедлить прогрессирование недуга.
И вот теперь американские исследователи из Cedars-Sinai Medical Center в Калифорнии выяснили, что болезнь Паркинсона может начать развиваться в организме человека ещё даже до того, как он появился на свет. Оказалось, что когда у людей данный недуг диагностируют до 50 лет, как это, например, произошло в случае с известным американским актёром Майклом Джеем Фоксом (на фото), то это означает, что люди уже родились с нарушениями в работе клеток мозга. И в течение десятилетий эти нарушения просто не были диагностированы.
Данное открытие имеет громадное практическое значение, так как с его помощью в один прекрасный день может быть создана методика ранней диагностики болезни Паркинсона. А это даст возможность испытать все те многочисленные экспериментальные препараты для лечения недуга, которые абсолютно неэффективны в тот момент, когда болезнь уже развилась, и большинство дофаминопроизводящих нейронов умерло. Об этом пишет The Daily Mail. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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