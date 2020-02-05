Каждый 15-й индиец умрет от рака
Каждый 10-й житель Индии заболеет раком, а каждый 15-й умрет от этой болезни. Таков прогноз экспертов Всемирной организации здравоохранения.
По мнению ученых из ВОЗ, 10% жителей Индии, чье общее населения давно перевалило за миллиард человек, в течение жизни столкнутся со злокачественными новообразованиями, а каждый 15-й станет их жертвой. Из общего количества индийцев в 1,35 млрд в 2018 году рак выявили у 1,16 млн, а умерло от этой болезни 784 800 человек. Наиболее распространенными являются опухоли груди, полости рта, шейки матки, легких, желудка и кишечника. На их долю приходится 49% всех злокачественных новообразований, выявленных в Индии. Огромное число опухолей связано с табакокурением, поскольку Индия наряду с Китаем поглощает самое большое количество табачных изделий в мире.
Нередко опухоли возникают еще и из-за бедности. К примеру, в развитых странах широко развита вакцинация от папилломавируса человека, который вызывает 99% всех опухолей шейки матки, но в Индии такой профилактической программы нет, из-за чего многие женщины продолжают умирать от коварной болезни, которую чаще находят на поздних стадиях. Опухоли груди и кишечника нередко связаны с ожирением, низким уровнем физической активности и сидячим образом жизни. А эти явления, по оценкам ВОЗ, опять-таки чаще наблюдаются у представителей самых бедных слоев общества.
ВОЗ вообще прогнозирует, что мир может столкнуться с увеличением случаев рака на 60% в следующие 20 лет, если нынешние тренды не изменяться. А в бедных странах заболеваемость опухолями увеличится на 81%, так как ресурсы по борьбе с инфекционными болезнями, материнской и младенческой смертностью, общие меры профилактики в них ограничены, как пишет Live Mint. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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