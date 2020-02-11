Кто бы мог подумать: доктор нашел пользу для россиян в коронавирусе
По мнению медика, граждане начали бережнее относиться к своему здоровью.
Врач и ведущий телепрограммы «О самом главном» на канале «Россия 1» Александр Мясников увидел положительные моменты для россиян в распространении китайского коронавируса 2019-nCoV. В своем Telegram-канале он поделился наблюдением, что испугавшись за свою жизнь, люди начали внимательнее следить за здоровьем.
При этом доктор Мясников напомнил, что сейчас свирепствует не только коронавирус, но и другие вирусные инфекции. А значит не стоит пренебрегать профилактическими мерами, в данном случае китайская зараза привела к тому, что российские граждане стали гораздо осторожнее. «Все бросились мыть руки, носить маски и шарахаться от чихающих и кашляющих! Еще бы от гриппа прививались вовремя», — сделал вывод телеврач.
Если человек все же умудрился подхватить сезонную инфекцию, Мясников порекомендовал заболевшим не ходить на работу, в гости или на концерты, чтобы не заражать других людей. «Грипп — инфекция с куда большей смертностью, чем "страшилка-коронавирус", и счет его жертвам идет на сотни тысяч ежегодно», — пояснил Мясников. Он оптимистично считает, что шанс заразиться 2019-nCoV в России равен нулю, но это вовсе не значит, что можно расслабиться и не обращать внимания на уже известные вирусы.
Стоит заметить, что по последним данным, число жертв нового типа коронавируса превысило тысячу человек. Количество инфицированных на материковом Китае возросло до 42 тысяч человек. Двоих носителей пневмонии выявили уже в России, один находится в Тюмени, второй в Чите.
Ранее МедикФорум писал со ссылкой пресс-службу министерства здравоохранения Ставропольского края, что в ряде мессенджеров и социальных сетях активно распространяется аудиозапись о коронавирусе в регионе.
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