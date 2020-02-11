9 членов одной семьи разом заразились коронавирусом
Это произошло в Гонконге, где семья собралась на традиционный китайский самовар. Эксперты советуют не собираться большими группами и не обмениваться столовыми приборами.
Сразу 9 членов одной семьи в Гонконге заразились коронавирусом, разделив общий самовар. Так называют специальную емкость из двух отделений, которую ставят на огонь и заливают водой. В одной части самовара, как правило, варят продукты не острые, а в другой - очень острые. Принимать пищу вокруг самовара принято большими группами, это старинная китайская традиция. И вот теперь South China Morning Post сообщает о том, что в ходе совместного приема пищи в течение двух недель целая семья заразилась смертельно опасным коронавирусом.
Это увеличило общее количество пациентов с коронавирусом в Гонконге до 36 или разом на одну треть. Установлено, что 19 членов одной семьи собрались 26 января на самовар, чтобы отметить наступление китайского Нового года. Двое из родственников прибыли в Гонконг из материкового Китая. При этом во время трапезы все выглядели здоровыми и счастливыми, и лишь у одного-двух наблюдались легкие симптомы простуды. Однако уже через несколько часов здоровье участников семейного обеда начало портиться. К воскресенью коронавирус выявили у 22-летнего молодого человека и его бабушки. В тот же самый вечер тесты дали позитивные результаты и у других 7 родственников. Причем двое успели вернуться обратно в материковый Китай.
Эта история иллюстрирует всю степень заразности коронавируса и то, насколько тяжело будет сдержать распространение эпидемии. Несколько недель после появления первых пациентов ученые вообще считали, что болезнь распространяется только от животных к человеку. Теперь же ученые советуют людям из опасных регионов не собираться вместе большими группами и не принимать совместно пищу, а также не обмениваться столовыми приборами. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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