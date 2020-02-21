Найден самый мощный антибиотик
Ученые обнаружили один из самых мощных антибиотиков, уничтожающих резистентные ко всем лекарствам инфекции. Компонент назвали халицином.
Исследователи Массачусетского института технологий провели около 6 000 молекул через программу искусственного интеллекта. Осуществлялся поиск компонента, способного уничтожать кишечную палочку. Система выбрала только один, продемонстрировавший эффективность против бактерии. У него не было структурного сходства с какими-либо из 1 700 уже одобренных в США компонентов антибиотиков. Проверка в лаборатории показала весьма впечатляющий потенциал компонента, названного халицином. Он уничтожал десятки типов бактерий, включая антибиотикорезистентные штаммы.
Всемирная организация здравоохранения назвала резистентность к антибиотикам большей угрозой для человечества, чем терроризм. В США подобными бактериями поражается по 2,8 млн человек ежегодно, 35 000 умирает. В 2015 году американцы получили на 65% больше рецептурных антибиотиков, чем в 2000. Лекарства этой группы также проникают в домашний скот и растения. Это делает бактерии неуязвимыми перед антибиотиками, что намного увеличивает риск смерти человека.
Название халицин дано в честь системы искусственного интеллекта Хал из фильма "2001 год: космическая Одиссея". Компонент испытан против бактерий C. diff, Acinetobacter baumanii, Pseudomonas и Mycobacterium tuberculosis в чашках Петри. Уничтожены все бактерии кроме Pseudomonas, вызывающей коварную болезнь легких муковисцидоз. После этого халицин также справился с A. baumanii, часто атаковавшей американских солдат в Афганистане. Бактерия вызывала инфекции в ранах, мочеиспускательном канале, легких и кровотоке, пишет The Daily Mail. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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