Прорыв в лечении болезней сердца - найдет механизм восстановления клеток сердечной мышцы
Изменение того, что "электростанции" клеток сердца потребляют для получения энергии, может помочь сердцу восстановиться, когда клетки умирают. Такой подход разрабатывают ученые из UT Southwestern. Открытие, опубликованное 20 февраля 2020 года в журнале «Метаболизм природы», открывает совершенно новые возможности для лечения состояний, при которых сердечная мышца повреждается, включая сердечную недостаточность, вызванную вирусами, токсинами, высоким давлением или сердечными приступами.
Современные фармацевтические методы лечения сердечной недостаточности (ингибиторы АПФ и бета-блокаторы), направлены на остановку порочного цикла потери сердечной мышцы, поскольку напряжение еще больше повреждает сердце, вызывая гибель клеток, объясняет врач-исследователь UT Southwestern Hesham A. Sadek, MD, Ph.D., на Кафедре кардиологии. Не существует методов лечения для восстановления сердечной мышцы.
Что едят клетки сердца?Девять лет назад Садек и его коллеги обнаружили, что сердца млекопитающих могут регенерировать, если они повреждены в первые несколько дней жизни, вызванные делением кардиомиоцитов, клеток, ответственных за сократительную силу сердца. Однако к 7 дням эта способность полностью теряется, что является резким поворотным моментом, при котором деление этих клеток резко замедляется.
Последующие исследования показали, что это изменение регенеративной способности происходит от повреждения свободных радикалов, генерируемых органеллами, известными как митохондрии, которые питают клетки. Эти свободные радикалы повреждают ДНК клеток, что побуждает их прекратить делиться.
Значение открытияСдвиг в производстве свободных радикалов вызван митохондриями в кардиомиоцитах - они по-другому расходуют на энергию. Митохондрии полагаются на глюкозу в утробе матери и при рождении, они переходят на жирные кислоты в последующие дни после рождения, чтобы использовать эти энергетически плотные молекулы в грудном молоке.
«Важно разработать лекарства, изменяющие то, что едят кардиомиоциты, чтобы заставить их снова делиться, обращая вспять сердечную недостаточность и представляя настоящее лекарство», - говорит профессор.
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