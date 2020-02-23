Прорыв в лечении болезней сердца - найдет механизм восстановления клеток сердечной мышцы

Что едят клетки сердца?

Значение открытия

«Важно разработать лекарства, изменяющие то, что едят кардиомиоциты, чтобы заставить их снова делиться, обращая вспять сердечную недостаточность и представляя настоящее лекарство», - говорит профессор.