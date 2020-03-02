Проект вакцины от ВИЧ на $100 млн провалился
Амбициозный проект по разработке первой в истории вакцины от ВИЧ провалился. Впрочем, ученые совсем не теряют надежды.
Специалист по инфекционным болезням Гленда Грей (Glenda Gray) провела 10 последних лет жизни за организацией клинических исследований вакцины HVTN 702, предназначенной для защиты от заражения ВИЧ-инфекцией. Но ее надежды оказались разбиты, а оценка эффективности и безопасности вакцины, завершенная в январе, показала, что препарат не работает. Для ВИЧ-сообщества это огромное разочарование, поскольку HVTN 702 считалась одним из самых многообещающих методов лечения. Теперь ученые вновь вернулись к пробиркам в лабораториях, чтобы трудиться над новыми препаратами.
В мире сегодня около 37,9 млн ВИЧ-инфицированных людей, и лишь в 2018 ВИЧ-инфекцию выявили у 1,7 млн. Россия столкнулась с беспрецедентным скачком количества пациентов с ВИЧ, перевалившим за миллион. Если дело будет продолжаться таким образом, то 1% населения нашей страны будет иметь ВИЧ. Более 10 лет назад ученые возлагали надежду на HVTN 702, в 2009 ранние версии вакцины вроде бы останавливали передачу ВИЧ. Увы, результаты в Таиланде были более скромными, и вакцина предотвратила только 31% заражений среди 16 000 участников. Для сравнения, самая обычная детская вакцина дает эффект более 85%.
Ученые решили испытать HVTN 702 еще раз - на этот раз в ЮАР, где бушует эпидемия ВИЧ. Добровольцев произвольно разделили в зависимости от режима вакцинации. В первой группе - 6 инъекций HVTN 702, во второй - 6 уколов плацебо. В исследовании приняли участие 5 407 мужчин и женщин, не имевших ВИЧ. К концу периода наблюдений среди получавших вакцину 129 заразились ВИЧ, в группе на плацебо - 123. Следовательно, HVTN 702 не предотвращает инфицирование, пишет NPR. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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