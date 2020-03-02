Медики заявили, что распознать рак у пациента помогают черви

В данном случае черви начинают реагировать на запах мочи человека, больного раком. В то же время моча здоровых людей оставляет их равнодушными.На сегодняшний день японские специалисты активно используют данную практику. Ученые из страны восходящего солнца уверяют, что точность подобных анализов составляет без малого 86,8%.Круглый червь способен определить около 15 видов онкологических заболеваний.Останавливаться на достигнутом японцы не собираются. Ученые поставили задачу создать особый вид червя за счет изменения его генов. Это позволит им определять рак поджелудочной железы у пациента, который считается самым трудно диагностируемым.