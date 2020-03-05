"Врач" или "доктор": почему это не одно и то же

Слово "врач" славянского происхождения и оно произошло от слова "врать". Раньше это слово имело совсем другой смысл и являлось синонимом современного слова "говорить". "Врачами" называли людей, которые делали заговоры на изгнание болезни. Лекарей, знахарей и заклинателей также могли называть "врачами".Сегодня со словом "врач" используются уточняющие конструкции. Например, "врач-хирург" или "врач-невролог".