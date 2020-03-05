"Врач" или "доктор": почему это не одно и то же
Слова "доктор" и "врач" уже давно стали синонимами, однако стоит вспомнить, что это два разных понятия. Далеко не всех медицинских работников можно называть "врачами", впрочем, как и "докторами". Слово "доктор" в наш обиход вошло из латинского языка. Там оно означало человека, имеющего ученую степень по медицине. Сегодня люди с ученой степенью могут также носить звание "доктора наук".
Слово "врач" славянского происхождения и оно произошло от слова "врать". Раньше это слово имело совсем другой смысл и являлось синонимом современного слова "говорить". "Врачами" называли людей, которые делали заговоры на изгнание болезни. Лекарей, знахарей и заклинателей также могли называть "врачами".
Сегодня со словом "врач" используются уточняющие конструкции. Например, "врач-хирург" или "врач-невролог".
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