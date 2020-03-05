Какие права имеют россияне во время карантина

"Дальше уже должны предприниматься меры в рамках карантинных мероприятий. То есть, если пациент действительно несет собой угрозу — вплоть до принудительных мер по решению суда", - подчеркнула юрист.

По ее словам, никто не может запретить больному покинуть медицинское учреждение в любое время, когда пациент сочтет это нужным. В такой ситуации медикам нужно уведомить об этом заведующего отделения и главного врача, которые должны еще раз предупредить больного о важности соблюдения карантина, но препятствовать его уходу они не имеют права.