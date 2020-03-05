Какие права имеют россияне во время карантина

Карантин

Граждане, у которых обнаружили коронавирус, не могут быть госпитализированы против своей воли. Они могут отказаться от госпитализации. А их насильное сопровождение в больницу с участием полицейских - это нарушение прав человека. В отдельных случаях к этому могут прибегнуть, но только после соответствующего решения суда. Об этом рассказала специалист по праву в сфере медицины Ольга Зиновьева.

По ее словам, никто не может запретить больному покинуть медицинское учреждение в любое время, когда пациент сочтет это нужным. В такой ситуации медикам нужно уведомить об этом заведующего отделения и главного врача, которые должны еще раз предупредить больного о важности соблюдения карантина, но препятствовать его уходу они не имеют права.

"Дальше уже должны предприниматься меры в рамках карантинных мероприятий. То есть, если пациент действительно несет собой угрозу — вплоть до принудительных мер по решению суда", - подчеркнула юрист.
Теги : коронавирус, карантин
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