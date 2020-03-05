Ученые предложили революционное лечение запоров
В журнале Alimentary Pharmacology & Therapeutics были опубликованы результаты недавнего клинического испытания, посвященного решению проблемы запора. Выяснилось, что группе женщин, столкнувшихся с этой неприятностью, облегчение принесла электрическая стимуляция.
В исследовании принимали участие 33 женщины, страдающие от запоров. Классическая терапия не приносила облегчения. В течение часа каждый день на протяжении шести недель одна группа получала реальную электростимуляцию желудка и спины, другая фиктивную.
Исследование было слепым, поэтому женщины не знали, действительно ли используется стимуляция. В первой группе, действительно получавшей терапию, успешность лечения составила 53%, в контрольной всего 12%.
Кроме этого, электростимуляция обеспечила улучшение симптомов на протяжении как минимум трех месяцев после окончания лечения. Побочные эффекты не были зарегистрированы.
«Этот вариант лечения можно назвать многообещающим. Это отличная альтернатива классическим слабительным препаратам, которые помогают далеко не всем пациентам», - рассказывает ведущий автор исследования, доктор Джудит С. Мур, из университета Монаша в Австралии.
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