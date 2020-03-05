Ученые предложили революционное лечение запоров

«Этот вариант лечения можно назвать многообещающим. Это отличная альтернатива классическим слабительным препаратам, которые помогают далеко не всем пациентам», - рассказывает ведущий автор исследования, доктор Джудит С. Мур, из университета Монаша в Австралии.

В журнале Alimentary Pharmacology & Therapeutics были опубликованы результаты недавнего клинического испытания, посвященного решению проблемы запора. Выяснилось, что группе женщин, столкнувшихся с этой неприятностью, облегчение принесла электрическая стимуляция.В исследовании принимали участие 33 женщины, страдающие от запоров. Классическая терапия не приносила облегчения. В течение часа каждый день на протяжении шести недель одна группа получала реальную электростимуляцию желудка и спины, другая фиктивную.Исследование было слепым, поэтому женщины не знали, действительно ли используется стимуляция. В первой группе, действительно получавшей терапию, успешность лечения составила 53%, в контрольной всего 12%.Кроме этого, электростимуляция обеспечила улучшение симптомов на протяжении как минимум трех месяцев после окончания лечения. Побочные эффекты не были зарегистрированы.