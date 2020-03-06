Похмелье "убивает" раковые клетки
Исследователи из Университета Дьюка открыли сенсационный способ лечения от рака. Они установили, что обезвоживание, провоцируемое похмельем, убивает раковые клетки. И делает это весьма эффективно. Более того, учеными даже был изготовлен препарат на основе этого метода лечения. Специальный гель, содержащий большое количество этанола, необходимо вводить в месте высокой концентрации раковых образований.
Инъекции приводят к тому, что все злокачественные образования погибают в течение небольшого промежутка времени от обезвоживания.
"Выводы команды показывают, что просто одна инъекция их специального геля на основе этанола может быть достаточной для лечения определенных типов опухолей. Они считают, что их техника может быть применима к некоторым ракам молочной железы и предраковым поражениям шейки матки", - заявляют ученые.
Оставить комментарий