Похмелье "убивает" раковые клетки

"Выводы команды показывают, что просто одна инъекция их специального геля на основе этанола может быть достаточной для лечения определенных типов опухолей. Они считают, что их техника может быть применима к некоторым ракам молочной железы и предраковым поражениям шейки матки", - заявляют ученые.

Инъекции приводят к тому, что все злокачественные образования погибают в течение небольшого промежутка времени от обезвоживания.