Ученые испытали новую схему лечения туберкулеза
Так называемая комбинированная терапия стала весьма эффективной в лечении лекарственно-устойчивого туберкулеза. Суть терапии заключается в том, что медики комбинировали три препарата – бедаквилин, претоманид и линезолид.
Эта комбинация тестировалась в течение полугода. В эксперименте участвовали 109 пациентов – 98 из них за указанное время излечились.
Что касается 11 других пациентов, то в ходе испытания было зафиксировано семь летальных исходов, два случая прогрессирования заболевания. Один человек отказался продолжать участвовать в опыте, и еще с одним были утрачены контакты во время испытания.
Как показывает статистика, у пациентов со стойкой формой туберкулеза показатель излечения не превышает 50%. Каждый год от этого заболевания умирает почти полтора миллиона человек.
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