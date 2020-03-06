Ученые испытали новую схему лечения туберкулеза

Эта комбинация тестировалась в течение полугода. В эксперименте участвовали 109 пациентов – 98 из них за указанное время излечились.Что касается 11 других пациентов, то в ходе испытания было зафиксировано семь летальных исходов, два случая прогрессирования заболевания. Один человек отказался продолжать участвовать в опыте, и еще с одним были утрачены контакты во время испытания.Как показывает статистика, у пациентов со стойкой формой туберкулеза показатель излечения не превышает 50%. Каждый год от этого заболевания умирает почти полтора миллиона человек.