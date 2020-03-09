В желудке молодой девушки из Индии нашли три килограмма волос
Необычный случай произошел недавно в индийском штате Уттар-Прадеш, где медики обнаружили в желудке у молодой девушки три килограмма волос.
В больницу 15-летняя Шивани обратилась с жалобами на боли в животе и проблемы с пищеварением. Врачи сразу заметили странности. Так, вес девочки-подростка составлял всего 29 килограммов – это гораздо меньше нормы.
При осмотре медики немало удивились, когда обнаружили в желудке у Шивани ком свалявшихся волос весом в три килограмма. Девочка призналась, что с детства у нее есть вредная привычка – жевать свои локоны. Так, все эти годы они скапливались в желудке, пока не образовался сгусток, или так называемый трихобезоар.
Инородное тело Шивани удалили, но ей пришлось остаться в клинике, чтобы пройти дополнительное лечение. Кроме того, чтобы ситуация не повторилась, ей придется забыть о привычке поедать волосы, пишет портал Newsflare.
В прошлом году похожий случай был в Китае, где у девочки извлекли из желудка ком волос весом в полтора килограмма.
Ранее портал «Медикфорум» со ссылкой на ученых назвал самую частую причину мужского облысения.
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