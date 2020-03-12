Онищенко констатировал победу Китая над коронавирусом

"Эта инфекция ведет себя как типичная природно-очаговая инфекция. На сегодняшнее утро, по данным министерства здравоохранения Китая, зафиксированы 80?754 случая среди людей, прирост на сегодняшний день составил 0,023 (ноль двадцать три тысячных). И обратите внимание на следующую цифру: вся инфекция локализуется в провинции Хубэй. Это 30-миллионная провинция и город Ухань, насчитывающий 11 млн человек. Зарегистрировано 3136 летальных исходов. Выздоровело 74% заболевших", - довел до сведения академиков Онищенко.

"Практически Китайская Народная Республика справилась с ситуацией", - констатировал представитель РАН.

"Есть и еще интересные данные, что этот вирус преодолевает трансплацентарный барьер, потому что были найдены остатки вируса в легочной ткани эмбриона человека, хотя это редкое явление, — отметил академик, добавив, что «сегодня появляются данные, что у тяжело больных людей он проявляется как вирусный энцефалит и находится в спинно-мозговой жидкости. Пока говорить, что он поражает нервную систему, нельзя. В основном он локализуется в легких", - добавил Онищенко.

Пик заболеваемости в КНР пришелся на 12 февраля. Тогда ежедневная заболеваемость составляла около 4% или по несколько тысяч новых инфицированных за сутки. Сегодня наблюдается спад эпидемии, ежедневно заболевают не более 20 человек.