В Нальчике создали нанопорошок для диагностики рака кишечника на ранних стадиях

К исследованиям и доработке изобретения подключились специалисты других научных областей.В столице Кабардино-Балкарии Нальчике ученые химики из КБГУ придумали нанопорошок, с помощью которого можно диагностировать рак кишечника, причем, на очень ранних стадиях.Проректор Кабардино-Балкарского государственного университета Светлана Хаширова пояснила, что их разработка по внешнему виду – обычный белый порошок, который легко растворяется в воде или физрастворе. В таком состоянии его легко ввести в организм человека в виде таблеток или инъекций.На самом же деле порошок состоит из полимерных материалов, являющихся контейнерами для препаратов или металлов, которые притягиваются к больному органу и легко отслеживаются на специальном оборудовании.Ученые уже успели провести ряд испытаний на лабораторных животных и заметили, что композит в его нынешнем состоянии сосредотачивается в кишечнике. А ведь именно рак кишечника является одним из самых распространенных онкологических заболеваний.Исследователи считают, что, регулируя структура композита, можно добиться адресности попадания препарата к больному органу.К разработке уже подключились специалисты из других научных областей. Теперь вместе с химиками за передвижением полимера по организму наблюдают физики, медики и биологи, решая, как сделать изобретение полезным для человечества.Ранее МедикФорум писал, что Сотрудники Лаборатории молекулярной биологии для спортивной медицины при университете Майнца(Германия) сумели приспособить анализ крови на допинг для определения наиболее распространенных злокачественных мутаций при раке кишечника. Речь идет о семи мутациях гена KRAS, которые удалось определять с большой точностью даже в небольшом объеме пробы крови.