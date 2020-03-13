Ученые предложили двустороннюю борьбу с раком

Новый эффективный способ лечения рака может предложить двусторонняя атака на его функцию защиты ДНК.Ученые обнаружили, что маленькие молекулы, которые не дают раковым клеткам копировать свою ДНК, могут повысить эффективность лекарств, называемых ингибиторами CHK1. Их главная задача – предотвращение мутации раковых клеток.Ингибиторы CHK1 ослабляют их способность восстанавливать поврежденную ДНК. Исследователи обнаружили, что когда блокируется другой набор генов, участвующих в точном копировании генетического материала, это приводит к катастрофическим уровням повреждения ДНК и «репликативному стрессу», что приводит к гибели раковых клеток.Они надеются, что комбинированная стратегия, которая атакует восстановление ДНК путем ингибирования CHK1 и одновременная блокировка точной репликации, может быть эффективной терапией против рака легких, кишечника и других видов, в том числе устойчивых к современным методам лечения.