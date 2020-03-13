Остановит ли теплая погода распространение коронавируса?
Число смертей от коронавируса продолжает расти, есть мнение, что приближающаяся теплая весенняя погода в северном полушарии может замедлить или даже остановить распространение болезни. Так ли это?
Идея о том, что приближающаяся весна может остановить распространение коронавируса основана на сравнении с гриппом. Во многих отношениях коронавирус COVID-19 похож на грипп - и распространяется одинаково (респираторные выделения и загрязненные поверхности), и оба вызывают обычно легкие респираторные симптомы, которые могут перерасти в опасную для жизни пневмонию. Но передаваемость и серьезность осложнений коронавируса выше чем у гриппа.
Невозможно предсказать поведение коронавируса при высоких температурахДля гриппа начало весны вызывает значительное снижение числа случаев, которые сохраняются до возвращения более низких температур осенью. Эта сезонность, как полагают, вызвана чувствительностью вируса к различным климатическим условиям и сезонными изменениями в иммунной системе человека и моделях поведения.
Вирус выживает лучше в холодную, сухую погоду с уменьшенным ультрафиолетовым излучением. Зимние дни приводят к снижению уровня витамина D, который может повлиять на работу иммунной системы. Зимой мы проводим больше времени с другими людьми, в помещении, увеличивая возможности распространения.
Как тогда эти факторы повлияют на передачу коронавируса? Не ясно, какое влияние оказывают температура и влажность на сам коронавирус или на его передачу. Некоторые другие коронавирусы являются сезонными, вызывая обычные простуды в зимние месяцы. Другие, как печально известные SARS и MERS, не имеют зависимости от температур. MERS появился в жарких странах, а SARS достиг своего пика в теплые месяцы.
Вывод: приближающаяся теплая погода может уменьшить передачу коронавируса в северном полушарии (потенциально увеличивая передачу в предстоящей зиме в южном), но весьма маловероятно, что погода положит конец пандемии коронавируса.
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