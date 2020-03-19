Физики проверяют частицы коронавируса на температуру и влажность
Одним из самых больших неизвестных сведений о коронавирусе является то, как смена времен года повлияет на его распространение. Физики из Университета Юты получили первый университетский грант, связанный с коронавирусом COVID-19 для решения этого вопроса.
Национальный научный фонд (NSF) выдал грант на проведение исследований в области быстрого реагирования (RAPID) Майклу Вершинину и Савезу Саффариану из Департамента физики и астрономии университета США для изучения структуры коронавируса SARS-COV-2. Физики будут создавать отдельные частицы синтетического коронавируса без генома, что делает вирус неспособным к инфекции или репликации. Исследователи проверит, как структура коронавируса противостоит изменениям влажности и температуры и при каких условиях вирус разрушается.
Важность динамики распространения коронавируса в разных условияхРезультаты помогут чиновникам здравоохранения и ученым понять, как вирус ведет себя в различных условиях окружающей среды, в том числе в смену сезонов и в микроклиматах, таких как кондиционированные офисы.
«Мы создаем точную копию вирусной упаковки, которая объединяет все. Идея состоит в том, чтобы выяснить, что заставляет этот вирус разрушаться, что заставляет его "тикать" или умирать», - сказал Вершинин, доцент кафедры физики и астрономии, один из главных исследователей гранта. - Это не вакцина. Это не решит кризис, но, будем надеяться, будет способствовать принятию политических решений».
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