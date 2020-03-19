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Откровенно о коронавирусе: что пишут врачи в соцсетях

Откровенно о коронавирусе: что пишут врачи в соцсетях

Популярные медики, к чьим публичным рекомендациям прислушиваются миллионы россиян, не оставили без внимания и тему пандемии коронавируса. В свободной обстановке Instagram они высказались по поводу угрозы заражения и паники, накрывающей все большее количество людей. По мнению специалистов, прежде всего всем стоит успокоиться и соблюдать предписанные меры профилактики.

Александр Мясников: «Мир-то за эти 3 дня стал другим. И почему исчезла во всех странах именно туалетная бумага?!! Паника – это хаос, и не властям этого не понимать. Почему официально не сказать, что в России индивидуальные риски равны нулю».

Доктор Комаровский ответил на 25 самых популярных вопроса своих подписчиков о коронавирусе. В частности, он сказал, что дезинфицировать телефоны нужно, а бежать в больницу людям с симптомами начавшегося заболевания не нужно, если нет тяжелых сопутствующих заболеваний. Для абсолютно большого числа людей вирус вообще не опасен, даже заразившись, они переболеют им в очень легкой форме. Опасаться следует людям пожилым с ослабленном иммунитетом. В нынешний период им желательно сидеть дома, как можно реже выходя в магазины, аптеки и прочие места массового посещения.

Доктор Фил: «Чем меньше человек проконтактирует с другими – тем меньше шанс подхватить заразу. Даже если учесть тот факт, что он всё равно будет ходить в магазин за продуктами, суммарное количество контактов с другими будет значительно ниже. Так что, если вас ваш работодатель посадил на "домашний офис", отнеситесь с пониманием».

Пульмонолог-терапевт Евгения Лесовских: «Ужасно устаю от приёмов. Люди не доверяют, хотят пить таблетки, не хотят менять жизнь. Да, есть температура, и вам плохо из-за этого. Вы вряд ли умрёте – поэтому нужно просто успокоиться и пойти поспать домой. В первые 5–7 дней отличить ОРВИ от какого-то другого заболевания довольно сложно».

Гинеколог Ольга Белоконь: «Являются ли беременные более восприимчивыми к инфекции и подвержены ли они более тяжёлому течению болезни, смертности по сравнению с остальными заболевшими? У нас нет точной информации о восприимчивости беременных женщин к COVID-19. Беременные должны следовать обычным профилактическим мероприятиям».

По последним данным в мире заражён коронавирусом 194 651 человек, уже вылечились 81 102, умерли – 7882 пациента. COVID-19 найден во всех странах Европы.

В России количество заболевших выросло до 147, последние 33 заболевших привезли его из Италии, Германии и Испании. В столице зарегистрирован первый случай смерти от коронавируса. Пациентке было 79 лет, она страдала от множества хронических заболеваний.

Ранее все медики и эксперты утверждали, что у больных коронавирусной инфекцией наблюдается только сухой кашель. Этот симптом считали отличительным и благодаря нему отделяли больных гриппом и ОРВИ от инфицированных COVID-19. Однако теперь у коронавируса появился новый симптом - "мокрый кашель". Об этом сообщил главный врач Городской клинической больницы им. С.П.Боткина Денис Гусев.
Теги : врачи о коронавирусе, коронавирус
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