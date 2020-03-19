Ученые придумали, как можно использовать мидий в челюстно-лицевой хирургии
Вещество, выделяемое моллюсками, помогает при регенерации костных тканей.
В Университете Калифорнии в Лос-Анджелесе нашли, как использовать на благо человека природную способность мидий прочно закрепляться в нужном месте в водной среде.
Регенерация костей при черепно-лицевых дефектах осложняется именно по причине влажной среды полости рта, в которой растворы и лекарства долго не задерживаются.
Американские исследователи подметили, что мидии выделяют особое вещество, альгинат, которое только усиливает свои клейкие свойства в условиях влажности.
Для эксперимента они добавили в инъекционный адгезивный гидрогель, используемый при операциях трансплантации для введения лекарственных препаратов и стволовых клеток, альгинатный раствор.
Опыты в течение 18 недель проводились на лабораторных животных и показали положительный результат. Новый гидрогель, загруженный стволовыми клетками, взятыми из ткани десны и биоактивной керамикой для наращивания кости, привел к тому, что через три недели кость вокруг имплантатов у всех животных полностью регенерировала.
На основании исследований ученые сделали вывод, что этот метод вполне может быть использован при тканевой инженерии для лечения людей, лишившихся твердых и мягких черепно-лицевые тканей в результате травм, инфекций или опухолей.
Ранее специалисты рассказали, как можно определить рак по состоянию подлости рта. Они дали рекомендации о том, как правильно необходимо чистить зубы и объяснили зачем нужно использовать зубную пасту со фтором.
Оставить комментарий