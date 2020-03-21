Может ли кровь выживших после коронавируса спасти тяжелых пациентов?
Чем больше людей выздоравливает от коронавируса, тем больше людей имеют антитела против вируса. Возможно, что донорство крови от тех, кто выжил, поможет защитить или лечить новых пациентов, считают некоторые эксперты по инфекционным заболеваниям.
В первой половине 20-го века врачи использовали «выздоравливающую сыворотку» для лечения людей во время вспышек вирусных инфекций, таких как корь, эпидемический паротит и грипп, в том числе во время пандемии испанского гриппа 1918 года.
Теоретически, передача некоторых из этих антител людям с коронавирусом может помочь организму бороться с ним. Или, если их ввести в кровь здоровым людям, например, работникам здравоохранения, работающим на переднем крае, антитела могут обеспечить временную защиту от коронавируса.
В разгар пандемии COVID-19, когда в ближайшее время не ожидается вакцины или противовирусного препарата, кровь от выздоравливающих пациентов могут обеспечить «временную задержку».
Внедрение метода ожидается через несколько недель
«В дополнение к протоколам сдерживания и смягчения нагрузки на общественное здравоохранение, это может быть нашим единственным краткосрочным вариантом лечения и профилактики COVID-19», - заявил Артуро Касадеваль из Школы общественного здравоохранения имени Джона Хопкинса в Балтимор. - И это то, что мы можем начать внедрять в ближайшие несколько недель и месяцев».
Есть сообщения, что врачи в Китае использовали реконвалесцентную сыворотку из крови как минимум у 245 пациентов с коронавирусом COVID-19. Детали отрывочны, но имеющаяся информация предполагает, что подход был безопасным и уменьшил количество вируса в крови пациентов.
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