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Китай не сообщает о новых случаях коронавируса 3 дня подряд, но растет число инфицированных из-за рубежа

Китай не сообщает о новых случаях коронавируса 3 дня подряд, но растет число инфицированных из-за рубежа

Китай не сообщил сегодня, в субботу 21 марта, о новых случаях смертельного коронавируса путем местной передачи (третий день подряд), но подтвердил самый высокий рост инфицированных из-за рубежа.

Уровень заражения в Китае в течение нескольких недель замедляется, в то время как остальной мир усиливает меры по борьбе с бушующей пандемией коронавируса.
Всемирная организация здравоохранения в пятницу высоко оценила успех Китая в борьбе со вспышкой в центральном городе Ухань.
«Ухань дает надежду остальному миру. Даже самую серьезную ситуацию можно повернуть вспять», - заявил на пресс-конференции в Женеве руководитель ВОЗ Тедрос Адханом Гебреес.

В конце января 56 миллионов человек в Ухане и прилегающей к нему провинции Хубэй были заблокированы, но власти постепенно ослабляют ограничения на поездки в связи с уменьшением количества случаев заболевания.

"Импорт" коронавируса растет

Однако Китай усилил меры контроля для борьбы с инфекциями, привезенными из других стран, и в субботу было зарегистрировано еще 41 случай импортируемого коронавируса - самый высокий показатель за один день.

В общей сложности 269 случаев были завезены в Китай из-за рубежа. Пекин и другие регионы вынуждают прибывающих людей пройти на 14-дневный карантин, в то время как министерство гражданской авиации заявило, что на этой неделе будет ограничено количество пассажиров на международных рейсах.

Всего в Китае было зарегистрировано более 81 000 случай коронавирусной инфекции, но комиссия по здравоохранению страны заявила, что только 6 013 человек по-прежнему болеют сегодня. Количество смертей резко сократилось: в субботу было зарегистрировано семь новых смертельных случаев, все в провинции Хубэй.

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Теги : коронавирус
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