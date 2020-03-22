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Тайны COVID-19, которые не могут разгадать ученые

Тайны COVID-19, которые не могут разгадать ученые

Пока известно лишь, что коронавирус уступает в скорости распространения обычному сезонному гриппу.

Британские ученые из Оксфордского университета, Имперского колледжа Лондона и их коллеги из Утрехтского университета и Национального института здравоохранения и окружающей среды (Нидерланды) пришли к совместному выводу, что эпидемия COVID-19 распространяется гораздо медленнее сезонного гриппа-А и атипичной пневмонии.

При этом сезонный грипп сходит на нет при наступлении теплого периода, а вот получится ли так с коронавирусом – не известно. Специалистам придется наблюдать за 70% людей, с которыми контактировал больной человек, чтобы отследить распространение заболевания на ранних стадиях. Это делается для того, чтобы своевременно изолировать инфицированного человека, обеспечив ему эффективное домашнее лечение, диагностику и по возможности уменьшить экономические последствия продолжительного отсутствия на работе.

Китайские исследователи, первыми познакомившиеся с COVID-19, прогнозируют, что при неконтролируемой вспышке может быть заражено 60% населения мира. До сих пор не ясно, сколько проходит со времени инфицирования, прежде, чем человек становится опасным для окружающих, уровень смертности, а также то, являются ли заразными люди до проявления симптомов. Также еще не установлено, может ли COVID-19 протекать вообще без проявления симптомов.

В настоящий момент выяснено, что коронавирус особенно опасен для людей пожилых, у которых ослаблен иммунитет, а умирают от него чаще мужчины, чем женщины.

Власти Исламской республики Иран обратились с предупреждением к мировому сообществу о том, что из-за жестких санкций они могут не сдержать эпидемию COVID-19. А это приведет к миллионам смертей в стране. 
Теги : смерть от коронавируса
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Как за месяц Италию трансформировал коронавирус
Тайны COVID-19, которые не могут разгадать ученые
В России заговорили об ужесточении карантина