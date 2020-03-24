Пандемия коронавируса будет распространяться волнами - осенью и зимой ожидаются новые пики

«Распространение должно уменьшиться летом, но мы не можем сделать вывод, что пандемия сдерживается. Такое снижение временное, из-за сочетания усилий по борьбе с инфекцией и сезонных изменений в распространении вируса», - говорит Ян Альберт, профессор контроля инфекционных заболеваний на кафедре микробиологии Каролинского института им. «Рассматривайте это как возможность подготовить системы здравоохранения, инвестировать в разработку вакцин и противовирусных препаратов».

В каждом сезоне будут новый пик вспышки коронавируса

«Возможный сценарий заключается в том, что в умеренных районах Северного полушария весной 2020 года наблюдается пик, летом - новый пик, а зимой 2020–2021 годов - еще один пик», - говорит Ян Альберт.

«В анализе мы хотим указать, что важно помнить о возможности сезонности при оценке данных о распространении пандемии».