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Пандемия коронавируса будет распространяться волнами - осенью и зимой ожидаются новые пики

Пандемия коронавируса будет распространяться волнами - осенью и зимой ожидаются новые пики

Ученые из Karolinska Institutet в Швеции и Университета Базеля в Швейцарии создали математическую модель, которая показывает, что распространение нового коронавируса может уменьшиться летом, а затем вернуться осенью и зимой. Анализ был опубликован в научном журнале Swiss Medical Weekly.

«Распространение должно уменьшиться летом, но мы не можем сделать вывод, что пандемия сдерживается. Такое снижение временное, из-за сочетания усилий по борьбе с инфекцией и сезонных изменений в распространении вируса», - говорит Ян Альберт, профессор контроля инфекционных заболеваний на кафедре микробиологии Каролинского института им. «Рассматривайте это как возможность подготовить системы здравоохранения, инвестировать в разработку вакцин и противовирусных препаратов».

Анализ результатов  52 000 выборок пациентов из больницы Каролинского университета показывает, что в период с декабря по апрель заражение любым из четырех «общих» коронавирусов, HKU1, NL63, OC43 или 229E, было в десять раз чаще, чем с июля по сентябрь. Ученые взяли все имеющиеся данные и использовали так называемую модель SIR, которая используется при математическом моделировании инфекционных заболеваний.

В каждом сезоне будут новый пик вспышки коронавируса

«Возможный сценарий заключается в том, что в умеренных районах Северного полушария весной 2020 года наблюдается пик, летом - новый пик, а зимой 2020–2021 годов - еще один пик», - говорит Ян Альберт.
Исследователи подчеркивают, что существует множество неопределенностей в параметрах, на которых они основывают анализ. Следует помнить, что это модель пытается исследовать возможные сценарии.
«В анализе мы хотим указать, что важно помнить о возможности сезонности при оценке данных о распространении пандемии».

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Теги : коронавирус
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