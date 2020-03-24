Малышева и Мясников объяснили риск заражения коронавирусом для мужчин

Телеведущий и врач Александр Мясников и его коллега Елена Малышева заявили, что определенные рецепторы в легких у мужчин развиты хуже, чем у женщин, поэтому они более подвержены риску заразиться коронавирусом.





Ранее Министерство здравоохранения России сообщило, что мужчины более уязвимы для коронавируса, чем женщины. Этот вывод был сделан после анализа общемировой статистики зараженных.





Мясников объяснил это тем, что коронавирус оседает в легких и поражает рецепторы. Легкие мужчин гораздо менее устойчивы к вирусным заболеваниям, чем женские, из-за большой плотности их рецепторов.





Малышева сказала, что одной из причин уязвимости мужчин является курение. Она подкрепила свое мнение данными из медицинской литературы и отметила, что курение вредно для всех, сообщает Nation News.