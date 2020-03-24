24-03-2020 16:05 - Потеря обоняния выявляет скрытые случаи коронавируса - эксперты24-03-2020 16:03 - За кашель в сторону пожилых людей начали арестовывать24-03-2020 15:32 - В Мадриде оштрафовали мужчину, ловившего покемонов во время карантина24-03-2020 15:22 - Великобритания вводит трехнедельный жесткий карантин для борьбы с коронавирусом24-03-2020 15:14 - Пандемия набирает скорость распространения24-03-2020 15:14 - Число случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось до 29024-03-2020 15:01 - Может ли эпидемия повысить в России рождаемость24-03-2020 14:54 - Малышева и Мясников объяснили риск заражения коронавирусом для мужчин24-03-2020 14:49 - Китай снимет ограничения на поездки в провинции Хубэй 24 марта, в Ухань - 8 апреля24-03-2020 14:32 - Пандемия COVID-19. 4 причины надеяться на ее окончание24-03-2020 14:30 - Контактировавших с больными коронавирусом теперь легко найдут по сотовому телефону24-03-2020 14:29 - Почему медики чаще заражаются коронавирусом24-03-2020 14:27 - Специалисты рассказали, как правильно дезинфицировать смартфоны24-03-2020 14:15 - Кардиологи из США рассказали как предотвратить повторный инфаркт и инсульт во время пандемии коронавируса24-03-2020 14:13 - Коронавирус продолжают держать на контроле в Ставропольском крае

Малышева и Мясников объяснили риск заражения коронавирусом для мужчин

врачи

Телеведущий и врач Александр Мясников и его коллега Елена Малышева заявили, что определенные рецепторы в легких у мужчин развиты хуже, чем у женщин, поэтому они более подвержены риску заразиться коронавирусом.


Ранее Министерство здравоохранения России сообщило, что мужчины более уязвимы для коронавируса, чем женщины. Этот вывод был сделан после анализа общемировой статистики зараженных.


Мясников объяснил это тем, что коронавирус оседает в легких и поражает рецепторы. Легкие мужчин гораздо менее устойчивы к вирусным заболеваниям, чем женские, из-за большой плотности их рецепторов.


Малышева сказала, что одной из причин уязвимости мужчин является курение. Она подкрепила свое мнение данными из медицинской литературы и отметила, что курение вредно для всех, сообщает Nation News.

Теги : Елена Малышева, Мясников, мужчины и женщины, коронавирус
Яндекс.Новости Читать в Дзен
Потеря обоняния выявляет скрытые случаи коронавируса - эксперты
«Прилетевшие» привезли в Россию еще 57 подтвержденных случаев коронавируса
За кашель в сторону пожилых людей начали арестовывать