Неправильное восприятие коронавируса обществом было распространено в первые недели - исследование
Использование сушилки для рук, промывание носа физиологическим раствором, прием антибиотиков и полоскание рта - это неэффективные методы предотвращения коронавирусной инфекции, и все же значительное число участников Стэнфордского опроса, сделанного в конце февраля и начале марта, полагали, что эти меры предосторожности сработают.
Эти конкретные мифы дискредитированы, но появились новые.
Распространенные заблуждения, которых придерживались некоторые из 6000 взрослых в Соединенных Штатов и Великобритании, включали:
- вера в то, что получение письма или посылки из Китая создает риск заражения коронавирусом;
- вера в то, что хирургические маски на 95% эффективны в предотвращении заражения коронавирусом;
- дети подвержены высокому риску смерти при заражении этим вирусом.
Все это не соответствует действительности. Исследование состояло из 22 вопросов и проводилось с 23 февраля по 3 марта.
Результаты опроса полезны, так как помогают лидерам формировать информационные кампании общественного здравоохранения, говорится в исследовании. Проведение подобных опросов на постоянной основе обеспечивает постоянную, актуальную, основанную на фактических данных информацию о том, что следует выделить в таких кампаниях, ведь пандемия коронавируса продолжает развиваться.
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