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Ученые из США разработали новую методику для блокирования онкологии

ученые

Ученые Национального института здравоохранения США создали новую методику, которая поможет заблокировать онкологические заболевания. 


Применение специального механизма ограничит формирование кровеносных сосудов, посредством которых новообразование получает питательные вещества. Медики отмечают, что опухоль может расти за счет питания кислородом и разного рода питательными веществами, но пресекая доступ к источникам энергии можно ликвидировать онкологию. 


Сущность новой методики состоит в блокировании нескольких основных ферментов, которые гарантируют процесс ангиогенеза. Эксперименты с использованием рыб показали успешное пресечение развития опухоли путем блокировки ряда генов, передает Medicalxpress.

Теги : ученые, рак, США
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Ученые из США разработали новую методику для блокирования онкологии
Ученые связали высокую смертность от COVID-19 в Италии с приемом антибиотиков
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