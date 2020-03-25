Власти Японии откроют школы с начала апреля
Со 2 марта все школы в Японии были закрыты на карантин в связи с распространением коронавируса нового типа. Уже 25 марта министерство образования Японии издало указ об открытии школ с соблюдением всех мер предосторожности.
Японский министр образования и науки Хагиуда Коити не исключил того, что власти вновь могут закрыть образовательные учреждения, если эпидемиологическая ситуация начнет ухудшаться.
"Ситуация лучше не стала. Необходимо готовиться, не снижая бдительности", - подчеркнул Коити.
В Японии зафиксировано 1140 случаев заражения COVID-19. Вспышка опасного недуга произошла после того как японские власти позволили круизному лайнеру Diamond Princess причалить к побережью страны. На борту судна находились больные коронавирусом.
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