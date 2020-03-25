Антибиотики могут ограничивать способность организма поглощать анальгетики

Биологи из Ливерморской национальной лаборатории им. Э. Лоуренса (LLNL) обнаружили, что влияние на кишечный микробиом антибиотиков изменяет усвоение и эффективность ацетаминофена.Эффективность медикаментозного лечения может сильно различаться у разных людей, что может привести к снижению эффективности или усилению побочных реакций. Большая часть вариаций может быть связана с генетикой, но такие факторы как питание, сопутствующие заболевания и состояние микробиома, также могут влиять на метаболические характеристики.В новом исследовании группа ученых из LLNL определила, как изменения в кишечном микробиоме могут изменить всасывание и биораспределение ацетаминофена, изучая мышей после лечения ципрофлоксацином, амоксициллином или комбинацией ампициллина и неомицина.Анализ показал, что изменения в микробиоме животных, получавших антибиотики, приводили к изменениям в разложении и всасываемости ацетаминофена.